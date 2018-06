Saturnino quer Sonangol a produzir mais 250 mil barris por dia

No último encontro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordou um aumento de produção na ordem de um milhão de barris por dia a partir de Julho. Na prática, o aumento será de perto de 600 mil barris por dia, uma vez que alguns países não têm capacidade para produzir mais. É esse o caso da Sonangol, segundo a Bloomberg.



Em Fevereiro, Carlos Saturnino assumia que a empresa estava "doente", mas não "moribunda". Nessa altura, o Estado angolano, liderado por João Lourenço, disponibilizou 8,1 mil milhões de euros para equilibrar a situação financeira da empresa, sendo que metade desta verba foi destinada ao pagamento antecipado de dívida e a outra parte canalizada para investimento.

O novo chairman da Sonangol, que substituiu Isabel dos Santos no final do ano passado, quer que a petrolífera estatal aumente a sua produção diária em 250 mil barris até 2020. O objectivo foi anunciado por Carlos Saturnino numa entrevista à Bloomberg. Actualmente, a empresa angolana produz 1,55 milhões de barris por dia, o valor mais baixo desde Janeiro de 2014.Angola está em negociações com as gigantes do petróleo, tal como a Exxon Mobil ou a Equinor, para aumentar a produção de barris em 250 mil barris por dia até 2020, o que irá perfazer um total de 1,7 milhões de barris de petróleo produzidos no país. O líder da Sonangol, Carlos Saturnino, disse que a nova legislação energética e as condições mais favoráveis ao investimento criaram interesse junto de operadores internacionais como a Chevron.No último ano o potencial da produção da Sonangol tem sido afectada por problemas técnicos e pela dificuldade em atrair operadores internacionais. De acordo com a Bloomberg, Angola é um dos países cujo corte de produção sob o acordo de 2016 foi mais profundo e, simultaneamente, é dos países que tem capacidade limitada para participar no aumento imediato de produção acordado na passada sexta-feira