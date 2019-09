Saudi Aramco menos otimista em recuperar produção após ataques

A petrolífera da Arábia Saudita mostra-se menos confiante com uma rápida recuperação da sua capacidade de produção de petróleo. O ataque de ontem representou uma queda de 5% na oferta global.

A Saudi Aramco mostrou-se menos otimista na velocidade de recuperação da sua produção de petróleo, depois do ataque de ontem contra a sua plataforma gigante Abqaiq, disse uma fonte próxima do assunto, à Bloomberg.





A plataforma, onde mais de metade da produção era processada, poderá levar muito mais tempo do que o previsto inicialmente para recuperar. A empresa irá divulgar um comunicado ainda hoje, ao final do dia, com mais detalhes.