Sector do papel dita terceira sessão de perdas do PSI-20

A bolsa nacional acompanhou as perdas da Europa, num dia em que a descida do dólar penalizou o sector do papel.

A bolsa nacional fechou em queda esta sexta-feira, 20 de Julho, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a perder 0,22% para 5.605,51 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 encerraram em queda, cinco em alta e uma inalterada.





Na Europa, com excepção do IBEX, os principais índices também negoceiam com sinal vermelho, penalizados mais uma vez pelos receios em torno da guerra comercial promovida pelos Estados Unidos. Donald Trump admitiu agora impor tarifas sobre todos os bens importados da China, o que poderá elevar esta disputa para um novo patamar.