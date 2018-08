Mais uma sessão vermelha no PSI-20. As quedas do BCP, Sonae, Navigator, Semapa e Jerónimo Martins foram determinantes para a bolsa nacional afundar.

O mesmo aconteceu com a Semapa, que detém quase 70% do capital da Navigator, que está há seis sessões em terreno negativo. Este ciclo de quedas já fez com que as acções da cotada tivessem atingido um mínimo de três meses e meio. As acções da Semapa desvalorizaram 2,02% para os 18,44 euros. A outra cotada do sector do papel, a Altri, também deslizou 1,15% para os 8,57 euros.



O PSI-20 é ainda pressionado pelo BCP - cujas acções caíram 1,15% para os 25,7 cêntimos - que está em mínimos de um mês e pela Sonae que registou a maior queda em dois meses e meio. As acções da retalhista negoceiam no valor mais baixo das últimas três semanas ao desvalorizar 2,8% para os 95,35 cêntimos.



Pelo mesmo caminho está a Jerónimo Martins que acumula duas sessões de quedas. A retalhista caiu 0,7% para os 12,835 euros. Entre as quedas encontra-se também a EDP que deslizou 0,41% para os 3,41 euros.



Nesta sessão houve subidas, mas foram curtas. Foi o caso da EDP Renováveis que valorizou 0,23% para os 8,8 euros e da Galp Energia que avançou 0,14% para os 17,685 euros num dia em que o barril de petróleo valoriza ligeiramente nos mercados internacionais.



Na Europa, não houve tendência definida. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valorizou apenas 0,01% para os 384,96 pontos, interrompendo duas sessões de fortes quedas por causa da turbulência na Turquia. Nas restantes bolsas europeias houve quem registasse ganhos como Atenas, Amesterdão e Frankfurt ou perdas como Milão, Londres ou Paris.



A beneficiar a negociação esteve a recuperação da lira turca. Por outro lado, o euro está em mínimos de treze meses com os investidores a temer a exposição do sector europeu da banca à Turquia.



(Notícia actualizada pela última vez às 16h53)

O PSI-20 desvalorizou 0,59% para os 5.504,50 pontos esta terça-feira, dia 14 de Agosto, acumulando três sessões de quedas. A bolsa nacional foi pressionada pelas quedas do BCP, Sonae, Navigator, Semapa e Jerónimo Martins num dia em que a Europa esteve mista.Na sessão desta terça-feira a bolsa nacional voltou a tocar em mínimos de mês e meio, tal como tinha acontecido na sessão anterior. O PSI-20 foi pintado de vermelho com a maior parte das cotadas a cair.O sector do papel é dos que mais sofre, dando continuidade às perdas da Navigator que chegou a desvalorizar 18% na segunda-feira . Em causa está a imposição de uma taxa de 37% sobre as vendas para os Estados Unidos - que pesam cerca de 10% no total da empresa - que está a criar apreensão junto dos investidores. Nesta sessão, as acções da cotada caíram 2,3% para os 4,496 euros.