Sector do papel em máximos e EDP levam PSI-20 à 8.ª sessão de ganhos

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 subiu 0,12% para os 5.699,72 pontos esta terça-feira, 15 de Maio. Esta é a oitava sessão consecutiva em que a bolsa nacional acumula ganhos, o maior ciclo de valorizações desde Setembro do ano passado. Perante quedas generalizadas nas cotadas (10), com destaque para o BCP, o índice lisboeta foi salvo pelo sector do papel, que fechou em máximos, e pelo continuar da subida das acções da EDP depois da notícia da OPA da China Three Gorges (CTG).

No resto da Europa, as bolsas também estão no verde, com o Stox600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, a valorizar 0,11%. A tendência de subida do petróleo, que pode afectar a inflação, e a situação política em Itália são os dois focos de preocupação na Europa. O possível impacto nas contas públicas das propostas do próximo Governo do Cinco Estrelas e da Liga já levou a Comissão Europeia a deixar avisos.

Os títulos da EDP subiram 1,18% para os 3,44 euros, sendo este o valor de fecho mais elevado desde Novembro. O valor bolsista continua assim acima dos 3,26 euros por acção oferecidos pelos chineses da CTG. Esta segunda-feira, a primeira sessão depois do pré-anúncio feito à CMVM, a cotada valorizou 9,32%, atingindo máximos de Outubro de 2015.

Já a EDP Renováveis, também alvo de uma OPA, subiu ligeiramente: 0,25% para os 8,075 euros, acima dos 7,33 euros oferecidos. Além disso, ainda no sector energético, a REN subiu 0,76% para os 2,65 euros. Já a Galp contrariou a tendência e caiu 0,58% para os 17,08 euros.

No entanto, o protagonista da sessão foi o sector do papel. A Semapa, a Altri e a Navigator valorizaram esta terça-feira para máximos de, pelo menos, um ano. No caso da Altri como da Navigator as acções estão em máximos históricos.

As acções da Altri subiram 4,38% para os 6,67 euros, depois da CaixaBI ter elevado o preço-alvo em mais de 43%, com as acções a terem um potencial de progressão de quase 19%. Já a Semapa subiu 3,48% para os 19,64 euros e a Navigator valorizou 5,22% para os 5,24 euros.

Contudo, nesta sessão foram mais as cotadas que desvalorizam. Ao todo, foram dez quedas para seis subidas e duas cotadas inalteradas. O BCP destacou-se pela negativa com uma queda de 2,72% para os 28,63 cêntimos.