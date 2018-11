Sector financeiro penaliza Wall Street mas acordo no Brexit alivia perdas

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, mas a aliviarem de grande parte das perdas após ser conhecido o apoio do governo britânico ao acordo para o Brexit.

O índice industrial Dow Jones fechou a perder 0,81% para 25.080,97 pontos e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,76% para 2.701,58 pontos - foi a quinta sessão consecutiva em queda, situando-se agora nos mínimos de Outubro.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,90% para 7.136,39 pontos.

As bolsas norte-americanas chegaram a estar a cair de forma mais acentuada, mas aliviaram grande parte das perdas após ser conhecido o apoio do governo britânico ao acordo para o Brexit.

Com efeito, o S&P 500 cedia mais de 1% quando começou a recuperar parte da queda – movimento observado assim que a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou ter garantido o apoio do governo ao acordo técnico alcançado com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

O sector financeiro, com especial destaque para as seguradoras e para o banco de investimento Goldman Sachs, foi o principal responsável pela maré vermelha desta quarta-feira nos Estados Unidos.

Os activos de risco estão de novo sob pressão, numa altura em que se intensificam os receios de um abrandamento do crescimento económico mundial.



Os títulos do sector financeiro foram hoje castigados pelos receios de que a regulação para o sector bancário seja endurecida agora que os democratas recuperaram (nas eleições intercalares de 6 de Novembro) a maioria na Câmara dos Representantes (tendo os republicanos mantido o controlo do Senado).



O sector tecnológico também regressou quase generalizadamente às perdas, com especial destaque para a Apple e Microsoft - com a Google a conseguir, em contrapartida, manter-se à tona.