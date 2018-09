Sectores sensíveis a subidas de juros travam ímpeto da energia em Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,26% para 26.492,28 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,13% para 2.915,59 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu manter-se à tona e terminou com um ganho ligeiro de 0,18% para 8.007,47 pontos.

A guerra comercial entre a China e os EUA continua a pressionar os títulos industriais, tendo também abalado exportadoras da área dos semicondutores.

Hoje registou-se um intensificar das fricções comerciais depois de Peter Navarro, conselheiro da Casa Branca, ter reiterado que o presidente Donald Trump vai impor tarifas aduaneiras adicionais se a China retaliar.

Recorde-se que esta segunda-feira entraram em vigor impostos alfandegários de parte a parte, mas Washington tem como alvo o equivalente a 200 mil milhões de dólares de produtos chineses que entram no país, ao passo que Pequim apenas respondeu com o correspondente a 60 mil milhões de dólares de novas taxas sobre bens norte-americanos.

Por outro lado, os sectores mais sensíveis a subidas das taxas de juro também estiveram a negociar em baixa – dado que amanhã se espera que a Reserva Federal norte-americana anuncie um aumento da taxa directora.

Um dos destaques hoje pela negativa foi o Facebook, depois do anúncio de que os dois co-fundadores da sua aplicação de partilha de fotos, Instagram, se demitiram sem grandes explicações.

Segundo avançaram à Bloomberg fontes próximas do processo, em causa está o aumento de tensões com o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, relativamente ao futuro da aplicação de partilha de fotografias,

Do lado contrário estiveram as cotadas da energia, sustentadas pela subida dos preços do petróleo – que estão a transaccionar em máximos de Novembro de 2014.

As cotações do "ouro negro" continuam a negociar em alta, essencialmente devido a três factores: o facto de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ter dito que não deverá aumentar a produção numa proporção suficiente para compensar os cortes de países membros do cartel, como o Irão e a Venezuela; a redução da oferta mais expressiva por parte de Teerão devido às sanções dos EUA; e a estimativa de uma diminuição dos inventários norte-americanos de crude na semana passada.