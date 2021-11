Seguradoras já voltaram a prémios pré-pandemia

Os seguros de vida estão em forte crescimento, impulsionando as receitas registadas pelas empresas do setor. Os PPR perderam peso no negócio, mas a chegada do produto de reforma pan-europeu poderá dar um novo impulso, de acordo com a presidente da ASF.

Seguradoras já voltaram a prémios pré-pandemia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Seguradoras já voltaram a prémios pré-pandemia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar