"Sell-off" nas bolsas e energia a disparar. Analistas admitem que cenário ainda pode piorar

As bolsas europeias e norte-americanas estão a afundar após a Rússia ter invadido a Ucrânia. O conflito está a assustar os investidores, que estão a recuar na exposição ao risco e a procurar refúgio em ativos como o ouro. Face à dependência europeia da energia russa, gás e petróleo estão a disparar nos mercados internacionais.



A reação imediata está já a ser expressiva, mas -- apesar da elevada incerteza -- poderá ainda agravar. Filipe Garcia, presidente da IMF - Informação de Mercados Financeiros, Pedro Lino, CEO da Optimize, e Steven Santos, head of "trading" do BiG - Banco de Investimento Global explicam o que se passa e o que esperar do futuro.