Semana dia-a-dia: Estreia da Raize, discurso de Powell e resultados nos EUA

Segunda-feira Donald Trump reúne-se com Vladimir Putin

Depois de ter estado reunido na semana passada com Theresa May, primeira-ministra britânica, Donald Trump tem agendado para esta segunda-feira o primeiro encontro com Vladimir Putin. Os líderes norte-americano e russo discutem vários temas, como o controlo de armas e a Ucrânia.



Segunda-feira FMI actualiza "outlook" para a economia mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai divulgar uma actualização do seu "World Economic OUtlook". O documento traz novas previsões para os principais indicadores económicos mundiais, num momento em que o tema das tarifas e o seu potencial impacto na recuperação económica mundial continuam em destaque.

Terça-feira Powell discursa no Congresso

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, estará esta semana no Congresso. O responsável apresenta o seu relatório de política monetária semi-anual e vai responder a perguntas sobre este tema. Um dia depois de Powell estar no Senado, o banco central norte-americano divulga o Livro Bege com novas previsões para a economia dos EUA.



Terça-feira Goldman Sachs apresenta contas do segundo trimestre

Um dia depois do Bank of America reportar resultados, é a vez do Goldman Sachs apresentar os números da sua actividade no segundo trimestre do ano. O gigante de Wall Street deverá ter voltado a beneficiar com os níveis de volatilidade no mercado, que favorecem as receitas de negociação. Morgan Stanley e BlackRock também reportam contas nos próximos dias.



Quarta-feira IGCP divulga resultados da emissão de OTRV

Os investidores que participaram na nova emissão de obrigações para o retalho promovida pelo Tesouro ficam, esta quarta-feira, a saber com quantos títulos ficaram. Nas últimas emissões de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), devido à elevada procura, houve necessidade de haver "rateio". Os títulos serão admitidos à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a 23 de Julho.



Quarta-feira Raize estreia Euronext Access

A Raize estreia-se esta quarta-feira na bolsa portuguesa. A companhia será a primeira estreia em bolsa desde a Luz Saúde em Fevereiro de 2014 e vai estrear o Euronext Access, o antigo mercado Easynext, sistema de negociação multilateral.





Quinta-feira Novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA Os EUA deverão reportar esta semana uma ligeira subida dos pedidos de subsídio de desemprego, na útlima semana. Segundo as previsões da Bloomberg, estes pedidos deverão ter aumentado de 214 para 220 mil.



Sexta-feira Fitch revê "rating" de França

A agência de notação financeira Fitch tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de "rating" para a dívida francesa. Também pode rever a sua avaliação para a Áustria.