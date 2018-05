Semana dia-a-dia: Resultados e leilão centram atenções dos investidores

Segunda-feira Membros da Fed discursam

O presidente da Fed de Richmond, Tom Barkin, participa numa conferência numa Universidade da Virginia, onde deverá responder às questões colocadas pelos participantes. No mesmo dia, os presidentes da Fed de Dallas e Chicago, Robert Kaplan e Charles Evans, discursam numa conferência sobre mercados financeiros, evento onde também estará presente o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic.





Terça-feira União Europeia discute Brexit





Nesta terça-feira, os 27 países da União Europeia reúnem em Bruxelas para discutir a evolução das negociações do Brexit. Um encontro que decorre uma semana depois de o presidente da Comissão Europeia ter apresentado um "orçamento ambicioso" para o próximo quadro financeiro plurianual (2021-2027) da União Europeia. Uma proposta que, apesar da saída do Reino Unido, reforça ligeiramente o montante global para 1,135 biliões de euros (preços de 2018). Para compensar o Brexit, a Comissão pede um pequeno aumento das contribuições nacionais. Quarta-feira IGCP volta às emissões de longo prazo

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou, esta sexta-feira, que pretende obter entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros em duas emissões de dívida, na próxima semana. As emissões terão maturidades de cinco e dez anos. A última vez que Portugal foi ao mercado foi há pouco mais de duas semanas. Nesta operação, Portugal emitiu 1.250 milhões de euros em títulos de dívida de curto prazo. Foram emitidos 300 milhões de euros em títulos que vencem em Julho de 2020, com uma taxa de -0,43%, um mínimo histórico. Na maturidade a 11 meses, o Tesouro colocou 950 milhões de euros em títulos que vencem em Março de 2022, com uma taxa de -0,389%. Será a primeira emissão desde que a Moody's decidiu não se pronunciar sobre o "rating" português, que se manteve assim em 'Ba1', que é o primeiro nível de "junk".



Quinta-feira Inflação acelera nos Estados Unidos