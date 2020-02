Semapa apresenta resultados e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Depois da Navigator, hoje é a vez da maior acionista da papeleira a anunciar as contas de 2019. Depois do fecho da sessão, a Semapa apresenta os resultados do ano passado, sendo que as projeções dos analistas, segundo a Bloomberg, apontam para lucros de 130,5 milhões de euros, o que se situa abaixo do registado em 2018 (132,6 milhões de euros).



Navigator deverá baixar dividendos

As ações da Navigator reagiram em forte queda à queda de 25% nos lucros de 2019, que tinha sido anunciado na véspera. Hoje os títulos vão ser condicionados pela indicação da administração da empresa que devido a esta queda nos lucros os dividendos também deverão baixar.



Comissão Europeia atualiza projeções para a Zona Euro

A Comissão Europeia atualiza hoje as suas estimativas para a economia da Zona Euro, o que ganha relevância numa altura em que voltam as surgir receios de abrandamento económico devido ao impacto da propagação do coronavírus. Bruxelas também atualizará as perspetivas para Portugal, sendo que no início deste ano avisou que há o risco do país se desviar significativamente das regras e metas comunitárias, entrando em incumprimento, apesar da projeção de um excedente orçamental de 0,2% do PIB este ano.



Resultados na banca europeia

São várias as empresas a apresentar os resultados do final do ano passado, com destaque para o setor financeiro. Será o caso do Credit Suisse e do Barclays. Também a Alibaba irá prestar contas, o que permitirá tomar o pulso à evolução do consumo na China.



Dados económicos nos EUA e Zona Euro

Na frente macroeconómica há vários indicadores relevantes esta quarta-feira, com destaque para a inflação nos Estados Unidos, PIB na Holanda e desemprego na França.