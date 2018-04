Semapa aumenta dividendo em 13,7% para 51,2 cêntimos

A Semapa, holding que controla a Navigator e a Secil, convocou os accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Anual no próximo dia 24 de Maio. Da ordem de trabalhos consta a proposta de aplicação dos resultados de 2017, por parte do conselho de administração, que aponta para um dividendo de 51,2 cêntimos, mais 13,7% do que os 45 cêntimos distribuídos em 2017 [e contra 32,9 cêntimos em 2016].

Assim sendo, a administração propõe que o resultado líquido do exercício individual, no montante de 124.093.467,26 euros (89.520.902,81 euros euros no ano precedente), seja distribuído por dividendos às acções em circulação, por reservas livres e pela participação dos colaboradores e administração nos lucros de 2015, refere o comunicado da Semapa divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).