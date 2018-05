Semapa paga dividendos a partir de 20 de Junho

A Semapa anunciou em comunicado à CMVM que começa a pagar o dividendo ilíquido de 51,2 cêntimos a partir do próximo dia 20 de Junho. Isto significa que as acções da empresa do papel deixam de negociar com direito ao dividendo a partir de 18 de Junho.

Este dividendo de 51,2 cêntimos representa mais 13,7% do que os 45 cêntimos distribuídos em 2017 [e contra 32,9 cêntimos em 2016].

Na assembleia-geral foi aprovada a proposta da administração de distribuir o resultado líquido do exercício individual, no montante de 124.093.467,26 euros (89.520.902,81 euros euros no ano precedente), por dividendos às acções em circulação, por reservas livres e pela participação dos colaboradores e administração nos lucros do exercício de 2017.

Decompondo esta proposta, para os dividendos às acções em circulação a Semapa pretende alocar 41.310.039,55 euros, o que corresponde então aos 51,2 cêntimos por acção.

Já para reservas livres a empresa propõe que se destinem 78.383.427,71, restando um montante até 4,4 milhões de euros para participação dos colaboradores e administração nos lucros do exercício de 2017.

A empresa liderada por João Castello Branco, e cujo chairman é Pedro Queiroz Pereira, encerrou a sessão desta sexta-feira a valer 21,35 euros. Tendo em conta esta cotação de fecho, ao dividendo proposto de 51,2 cêntimos por acção corresponde uma rendibilidade ("dividend yield") de 2,39%.