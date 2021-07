Siemens Gamesa afunda 15% após alerta sobre resultados

10.200 e 10.500 milhões de euros, isto depois de ter registado provisões de 229 milhões de euros para fazer face a um aumento dos encargos nos projetos em curso devido ao aumento dos preços das máterias-primas. A empresa fez ainda ajustes às estimativas para a margem, numa altura em que os dados preliminares para o terceiro trimestre fiscal, que serão conhecidos a 30 de julho, apontam para vendas de 2.700 milhões de euros e prejuízos de 150 milhões de euros.



Perante esta revisão em baixa, os títulos afundaram, com o regulador a suspender por momentos a sua negociação. As ações da fabricante de turbinas eólicas seguiam perto dos 22 euros, depois de terem fechado na quarta-feira nos 26,28 euros. A empresa acumula perdas de quase 32% desde o arranque do ano.



A Siemens Gamesa decidiu rever em baixa as suas previsões para os resultados deste ano. Um alerta que foi lançado ao mercado ontem e que se está a refletir nas ações da empresa de energias renováveis: os títulos estão a cair perto de 15% na sessão desta quinta-feira.De acordo com o jornal Cínco Dias , citando um comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol, a Siemens Gamesa prevê que as receitas se situem entre os