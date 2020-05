Subida surpresa das exportações chinesas anima ações europeias. Petróleo volta às quedas

09:32

Europa volta unida ao verde

As principais praças europeias mostram ganhos esta quinta-feira. O índice que reúne as 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, segue desta forma a somar 0,44% para os 335,82 pontos. O setor do retalho destaca-se no verde com a maior subida.





A animar os investidores estão os dados das exportações chinesas, que aumentaram mais de 8% em abril, quando se esperava uma quebra de 14%, dada a situação global de pandemia. Os anúncios de reabertura das economias dão mais força ao otimismo.





A Europa deixa assim de lado outros dados económicos mais preocupantes: as empresas do outro lado do Atlântico cortaram mais de 20 milhões de empregos no mês de abril, de acordo com um relatório que foi divulgado esta quarta-feira pelo instituto ADP.





Por cá, o PSI-20 alinha na tendência europeia, com a Jerónimo Martins a liderar os ganhos e a somar cerca de 2%.