Sonae e BCP tombam 2% numa bolsa de Lisboa a vermelho

A bolsa de Lisboa fechou pintada a vermelho, com a Sonae e o BCP a liderarem as perdas. As duas cotadas tombaram mais de 2% e arrastaram o índice de referência nacional, o PSI-20, que desvalorizou assim 0,27% para 5,429.42 pontos. Das 19 cotadas, nove registaram perdas.A tendência no retalho foi mista, com a Sonae perdeu 2,21% para 0,95 euros por ação, enquanto a concorrente Jerónimo Martins subiu 0,35% para 20,30 euros. Ainda com perdas expressivas fechou o BCP, que tombou 2,1% para 0,1367 euros.A Galp Energia recuou 1,6% para 8,22 euros, a acompanhar a tendência no mercado petrolífera. Os preços do "ouro negro" voltaram a ceder, depois de a Organização Mundial da Saúde ter dito que as vacinas contra a covid-19 podem ser menos eficazes contra a variante ómicron do coronavírus.

A pesar na negociação estão também os sinais crescentes de que o crescimento da oferta irá superar a procura no próximo ano. O West Texas Intermediate (WTI) cede 0,98% para 70,04 dólares por barril e brent negociado em Londres recua 0,72% para 73,17 dólares.

Entre os representantes da indústria na bolsa de Lisboa, a Altri perdeu 1,26%, a Corticeira Amorim cedeu 0,92%, a Semapa desvalorizou 0,87% e a Navigator deslizou 0,43%. A telecom Nos recuou 0,57% e a construtora Mota-Engil cedeu 0,41%.Em sentido contrário, as cotadas da energia seguiram em alta na sessão. A EDP Renováveis valorizou 1,15% para 21,14 euros por ação e a casa-mãe EDP ganhou 0,47% para 4,75 euros. A Greenvolt subiu 0,49% e a REN 0,81%. Os maiores ganhos foram, ainda assim, da Ramada, que ganhou 1,7% para 7,16 euros, e da Pharol, que subiu 1,6% para 0,08 euros.Estes ganhos não foram, no entanto, suficientes para colocar Lisboa acima da linha de água. O PSI-20 ficou assim do lado vermelho num dia misto para as principais praças europeias.Numa altura em que os investidores dividem atenções entre o agravamento de casos de covid-19 e o batalhão de reuniões de bancos centrais, o índice espanhol IBEX 35 caiu 1,02% e o britânico FTSE 100 perdeu 0,59%. Já o alemão DAX ganhou 0,24%, o francês CAC 40 somou 0,47% e o pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,28%.(Notícia atualizada às 17:00)