Sonae e CTT sobem mais de 2,5% e sustentam bolsa

A bolsa nacional fechou a sessão a subir, com o PSI-20 a ganhar 0,3% para 5.058,08 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas.

Entre as congéneres europeias a sessão ainda começou em terreno positivo, mas acabou por inverter. Os investidores estavam a demonstrar entusiasmo com os resultados de cotadas apresentados nos últimos dias. Mas os ânimos voltaram a deteriorar-se e as bolsas regressaram às quedas. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, perde 0,43%.





Na bolsa nacional, a contribuir para a subida esteve a Sonae SGPS, ao ganhar 3,27% para 0,8365 euros. A cotada co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério tem sofrido oscilações acentuadas nos últimos dias, quer com ganhos quer com perdas. O lançamento da oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC e o seu posterior falhanço estão entre as razões. Mas mais recentemente, o sentimento negativo que imperou no sector, depois de o grupo espanhol Dia ter cortado as suas estimativas de resultados e anunciado que já não ia pagar dividendos, o que levou a que só numa sessão esta cotada afundasse 40% e contamisse todo o sector.



Os CTT também se destacaram, com um ganho de 2,86% para 3,312 euros.





No grupo EDP, a eléctrica terminou a subir 0,67% para 3,14 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 0,18% para 8,135 euros, depois de ontem, já após o fecho do mercado, a empresa ter reportado os dados operacionais do terceiro trimestre do ano. A empresa liderada por João Manso Neto registou um aumento de 4% da produção de electricidade até Setembro.

A Galp Energia avançou 0,42% para 15,63 euros.

Em alta fechou ainda o BCP, ao subir 0,21% para 0,2345 euros, a Jerónimo Martins, que cresceu 0,22% para 11,35 euros e a Navigator, que apreciou 0,43% para 4,218 euros.