Sonae Indústria conclui duas operações de financiamento de 155 milhões

A empresa liderada por Paulo Azevedo anunciou esta noite, em comunicado à CMVM, que concluiu acordos para a execução de duas operações de financiamento "que permitem uma melhoria significativa do perfil de maturidade da dívida e o reforço da estrutura de capital, e que lhe proporcionam uma base financeira mais robusta para alavancar a execução do plano estratégico da Sonae Indústria nos próximos anos".

A primeira destas operações envolve o refinanciamento, com quatro bancos credores, de dívida sénior garantida existente, no valor de 90 milhões de euros, e cujos termos prolongam o prazo de maturidade para um período de cinco anos desde a data de formalização (vida média de 3,9 anos) com um custo de dívida inferior ao do montante agora refinanciado.

A segunda operação consiste na emissão de obrigações subordinadas, contratual e legalmente subordinadas à totalidade da dívida sénior da Sonae Indústria, com um prazo de reembolso bastante mais alargado do que as outras linhas de financiamento existentes, sublinha o comunicado.

Estas obrigações subordinadas são integralmente reembolsáveis no final do período de dez anos (dezembro de 2029) e vencerão juros anualmente a uma taxa de 7,00% ao ano.

A Efanor Investimentos, acionista maioritário da Sonae Indústria, subscreverá integralmente a primeira série de obrigações subordinadas no montante de 50 milhões de euros, explica o mesmo documento.

"Na sequência destas operações, a Sonae Indústria reduz a sua dívida bancária sénior pelo montante de 50 milhões de euros".

Uma segunda série de obrigações subordinadas no montante máximo de 15 milhões de euros será oferecida no mercado em 2020 sob a forma de colocação particular junto de contrapartes elegíveis e clientes institucionais.

O montante final desta série está dependente do interesse dos investidores, refere o comunicado, acrescentando que a segunda série será totalmente fungível com a primeira.

Os proveitos líquidos resultantes da segunda série "serão utilizados exclusivamente para amortização de dívida sénior".

Adicionalmente, "novos financiamentos bilaterais sem garantias no valor total de 15 milhões de euros estão a ser finalizados, estimando-se que sejam concluídos durante as próximas semanas contribuindo também para a melhoria das condições de liquidez e do perfil de maturidade da dívida da Sonae Indústria", diz a empresa.

Esses 15 milhões de euros juntar-se-ão assim aos 155 milhões decorrentes das referidas operações de financiamento.





"A execução destas operações de financiamento reforça significativamente a posição financeira da Sonae Indústria, através do fortalecimento da sua estrutura de capital e, em última análise, vai melhorar a flexibilidade financeira da Sonae Indústria permitindo-lhe executar os seus objetivos estratégicos e extrair o pleno potencial dos seus ativos", salientou Chris Lawrie, CFO da Sonae Indústria, citado no comunicado.