Arrancou na segunda-feira, a oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC. Três dias depois, na quinta-feira, a Sonae revelou que esta operação estava suspensa, justificando a decisão com as condições adversas dos mercados financeiros. E, nesse sentido, a empresa informa os investidores que já tinham dado ordem de compra que estas serão revogadas.







A Sonae MC publicou, esta sexta-feira à noite, uma adenda ao prospecto da sua OPV. " A finalidade da presente adenda é actualizar o prospeto em virtude do facto de que, devido a condições adversas nos mercados internacionais, a oferta institucional não terá lugar", começa por dizer a empresa no comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).