George Soros está preocupado com a Europa. Num contexto de tensões políticas em Itália e em Espanha, o investidor aponta também outros problemas que a União Europeia precisa de resolver. E a Bloomberg descobriu quais as empresas onde Soros anda a "shortar".

Reuters

"A União Europeia está mergulhada numa crise existencial. Na última década, tudo o que poderia ter falhado falhou. Como pôde um projecto político que alicerçou a paz e a prosperidade da Europa no pós-guerra chegar a este ponto?". Quem se questiona é o investidor multimilionário George Soros, que num artigo publicado no Project Syndicate – que o Negócios reproduziu em exclusivo em Portugal – se mostra preocupado com a possibilidade de vivermos uma nova crise financeira.

A propósito deste artigo, a Bloomberg decidiu investigar quais as principais acções em que Soros anda a "shortar" – ou seja, a comprar as chamadas "posições curtas", o que significa que está a apostar na queda desses títulos.

A acertar nas suas apostas, não será a primeira vez que Soros ganha dinheiro com "shorts". O investidor ganhou mil milhões de dólares a apostar na queda da libra em 1992, sendo conhecido como o homem que bateu o Banco de Inglaterra.

Numa altura em que a instabilidade política em Itália – e, se bem que em menor medida, em Espanha – tem atirado ao chão os mercados de todo o mundo, com maior ruído na Europa, Soros está a apostar fortemente na queda das acções de empresas do Velho Continente, desde Estocolmo até Londres, sublinha a Bloomberg.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa, Soros tem 256 milhões de dólares investidos na queda de empresas europeias, sendo que há cinco que se destacam.

Soros investiu 55,11 milhões de dólares de valor de mercado na queda das acções da Boliden, 30,18 milhões na descida dos títulos da CYBG, 22,63 milhões na desvalorização do Domino’s Pizza Group ("master franchise" britânica da norte-americana Domino’s Pizza), 20,53 milhões no recuo da Krones e 20,16 no deslize em bolsa da Aggreko.

O investidor, que nasceu na Hungria e que mais tarde se nacionalizou americano, salienta no seu artigo para o Project Syndicate que a UE enfrenta três problemas urgentes: a crise dos refugiados, a política de austeridade que tem perturbado o desenvolvimento económico da Europa, e a desintegração territorial, exemplificada pelo Brexit. "Controlar a crise dos refugiados poderá bem ser o melhor ponto para começar", aconselha.