S&P coloca rating da REN dois níveis acima de lixo

A agência de notação financeira Standard and Poor’s (S&P) subiu hoje o rating de longo e curto prazos da REN de "BBB-/A-3" para "BBB/A-2", com o "outlook" (perspectiva) estável.





Com esta subida, a notação financeira da empresa liderada por Rodrigo Costa passa a estar dois níveis acima da categoria considerada "lixo" e um acima da classificação que a S&P atribuiu à dívida soberana portuguesa (BBB-).





Na nota divulgada esta terça-feira, a S&P justifica esta melhoria de rating com o impacto das aquisições da EDP Gás Distribuição e da posição de 42,5% na chilena Electrogas, que "melhoraram a diversificação" da empresa, "reforçando a sua posição competitiva".





Estas aquisições, concretizadas o ano passado, foram financiadas com um aumento de capital de 250 milhões de euros e uma emissão de obrigações de 300 milhões de euros, assinala a S&P, que espera que a REN "continue a demonstrar uma política financeira conservadora".





Outros pontos positivos identificados estão relacionados com a expectativa de melhorias na eficiência operacional da empresa, gestão activa da dívida e captação de sinergias com as aquisições realizadas.





Para o período entre 2018 e 2020 a S&P espera que a REN melhore as suas métricas de crédito de forma moderada, "devido ao contributo dos activos recentemente adquiridos e geração positiva de ‘cash flow’".