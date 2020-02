S&P mantém rating da Nos um nível acima de "lixo"

A S&P Global Ratings (S&P) reiterou o rating da Nos em BBB-, o que corresponde ao primeiro nível acima da categoria de "lixo".

De acordo com um comunicado à CMVM, a perspetiva da notação financeira permanece "estável", o que indica que não estão previstas alterações no curto prazo.

A S&P, citada pela Nos, diz esta classificação no grau de investimento de qualidade "reflete como principais pontos fortes da Nos, nomeadamente ‘a posição de liderança em Portugal no mercado de TV por subscrição’, ‘um forte investimento na rede fixa’, ‘uma oferta fixo-móvel flexível e de conteúdos locais forte e uma marca com sólida presença no mercado’ além de ‘um balanço robusto e de uma política financeira estável’".

A operadora liderada por Miguel Almeida diz que a manutenção do rating "permite que a Nos reforce as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o seu já reduzido custo médio da dívida".

O rating que a S&P atribui à Nos está um nível abaixo do de Portugal, pois desde março do ano passado que esta agência classifica a dívida portuguesa com uma notação de BBB (dois níveis acima de "lixo").

A Nos tem rating desde março de 2018 e a S&P atribuiu sempre uma notação de BBB-. A Fitch também avalia a operadora portuguesa, sendo que o rating está um patamar acima: BBB.