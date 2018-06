S&P sobe rating da Grécia para "B+" após acordo para alívio da dívida grega

Mais uma boa notícia para a Grécia que esta segunda-feira viu a S&P aumentar num patamar o rating atribuído à República helénica de "B" para "B+", uma notação que continua a classificar a dívida grega como investimento especulativo.





A agência de notação financeira norte-americana considera que o acordo alcançado no Eurogrupo sobre medidas de alívio da dívida helénica e a constituição de uma almofada de capital que assegure uma transição suave no regresso aos mercados permite "reduzir substancialmente os riscos associados ao serviço da dívida helénica".