S&P sobe "rating" do BCP para segundo nível de lixo

A Standard & Poor's (S&P) subiu o "rating" do BCP em um nível, de BB- para BB, situando-se agora no segundo nível de "lixo", ou seja, os títulos de dívida por si emitidos continuam a ser considerados especulativos. Já a perspectiva passou de "positiva" para "estável".

Embora haja uma subida, o "rating" continua a sublinhar que o BCP tem "características especulativas significativas". Mesmo assim, está no nível em que essas características são menores. É o segundo degrau de "lixo". Esta é a classificação para o "emitente", mas são vários aqueles que sofreram alterações, como o banco indicou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A S&P Global Ratings melhorou a notação de rating de emitente de longo prazo do BCP de BB- para BB e reafirmou o rating de contraparte de curto prazo em B. O 'outlook' é agora estável. O 'Stand Alone Credit Profile' (rating intrínseco) foi também melhorado de bb- para bb. O 'rating' de contraparte de resolução foi melhorado de BB+/B para BBB-/A-3", conta o banco, acrescentando que a agência americana "reconhece os progressos do BCP na redução do stock de NPEs e na recuperação da rendibilidade em Portugal".

A S&P já tinha indicado em Dezembro que, nos 12 a 18 meses seguintes, poderia vir a subir em alta a sua notação financeira, mencionando o "ambiente macroeconómica mais benigno em Portugal", o que ajudaria à redução dos activos de má qualidade, como imobiliários e o crédito malparado. A alteração acabou por acontecer ao fim de 10 meses.

Pelo meio, Portugal também beneficiou de uma melhoria da perspectiva sobre a classificação da dívida portuguesa, que passou, em Setembro, de "estável" para "positiva". Ainda assim, o "rating" está em "BBB-", um nível acima de "lixo".

A DBRS emitiu, em Agosto, uma nota sobre o banco, em que considerou que os "objectivos estratégicos" definidos para o período 2018-2021, já da responsabilidade da equipa de gestão de Miguel Maya, são "credíveis" e passíveis de permitir o "progresso" da instituição financeira.





Os "ratings" são determinantes para os custos de financiamentos das empresas, já que são um dos pontos de avaliação de potenciais investidores interessados em adquirir os seus títulos de dívida.

