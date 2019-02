Spark mais do que duplica de valor após oferta de 4,8 mil milhões da Roche

As ações da Spark Therapeutics estão a subir mais de 120%, depois de ter sido revelado que a francesa Roche ofereceu 4,8 mil milhões de dólares para a comprar.

Bloomberg

A Roche ofereceu 4,8 mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) para comprar a Spark Therapeutics. Esta oferta representa um prémio de 122% face ao valor de fecho das ações da Spark na última sessão.

Esta operação está a animar a negociação da americana Spark, com os títulos a subirem 120,5% para 99 euros, no mercado alemão. As ações atingiram o valor mais alto desde que se estrearam em bolsa (2015).



Já as ações da Roche seguem pouco alteradas, ainda assim com uma tendência de queda, ao perderem 0,69% para 275,30 euros.



A Roche aposta assim num negócio emergente dentro das farmacêuticas: a terapia genética. O negócio mostra ainda que as farmacêuticas estão a reforçar a sua aposta num segmento difícil, mas lucrativo, que é o das doenças raras, realça a Bloomberg.

A agência de notícias adianta ainda que este negócio representa um passo importante para a Roche que tem carências no seu portefólio de medicamento e tratamentos experimentais.

A Roche entrou no mercado de tratamento de hemofílicos há dois anos, com o lançamento do Hemlibra. A Spark traz para o portefólio da francesa tratamentos experimentais que reparam os genes que causam os problemas renais.