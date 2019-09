Sporting desliza em bolsa após maus resultados desportivos

A derrota da equipa de futebol do Sporting contra o Famalicão esta segunda-feira aumentou a contestação entre adeptos. A SAD leonina estará reunida para decidir o futuro. Entretanto, as ações da SAD estão a deslizar r acumulam uma queda superior a 15% nos últimos dois dias.

As ações da SAD do Sporting estão a cair 5,71% para 0,66 euros esta terça-feira, depois de ontem terem perdido mais de 10%. O volume negociado hoje supera as 10 mil ações, o que compara com uma média diária de cerca de 700 registada nos últimos seis meses.

A contribuir para este desempenho estarão os resultados da equipa de futebol principal. Esta segunda-feira, o Sporting recebeu em casa o Famalicão, tendo perdido o jogo por 2-1. Foi o quatro jogo consecutivo sem conseguir ganhar, o que aumentou a contestação interna.

Leonel Pontes assumiu o comando técnico da equipa principal do Sporting no início de setembro, substituindo Marcel Keizer. Com a derrota de segunda-feira, o Sporting caiu para sétimo classificado na Primeira Liga.

À sexta jornada, o Sporting segue com metade dos pontos do primeiro classificado, que é, precisamente, o Famalicão.



O Record noticiou que a SAD leonina se ia reunir esta terça-feira para decidir o futuro da equipa.