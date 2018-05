Sporting recupera 6% na bolsa com apenas 250 acções negociadas

reuters

colocará em causa o empréstimo [obrigacionista] que era realizado entre o final deste mês e o princípio do próximo".

Isto põe em causa a preparação da época, a contratação e venda de jogadores, o colocar a escrito a nova restauração financeira", alertou o presidente do Sporting cujas polémicas se têm intensificado no último mês.

Ontem, as acções do clube não negociaram, mas na quarta-feira tinham desvalorizado 14,55%. Apesar da recuperação de hoje, o saldo da semana deverá ser negativo para a cotada.



Neste momento a incerteza paira sobre o Sporting, principalmente no que toca à possibilidade de os jogadores rescindirem contrato com o clube, o que levaria a avultados prejuízos. Na sequência destes eventos, a

ao clube. Em resposta, o Sporting garantiu que

.

Em cotadas como o Sporting que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30.

Se as ordens que tiverem entrado corresponderem a uma variação superior a 10% (a partir da qual é espoletado o travão automático) o congelamento mantém-se. Contudo, esta regra impõe-se apenas na primeira chamada após a sessão anterior, sendo depois calculado outro valor na segunda chamada.

O Sporting subiu em bolsa na primeira chamada desta sexta-feira, mas a negociação foi ainda mais reduzida do que o habitual. Ao todo só foram transaccionadas 250 acções quando, em média nos últimos seis meses, a cotada negoceia cerca de 1.500 acções por dia. Ainda assim, o clube recupera 6,38% para os 75 cêntimos, após a reunião de ontem dos órgãos sociais ter marcado para dia 23 uma assembleia geral destituinte para afastar a actual direcção. Uma decisão que é uma "bomba atómica", classificou Bruno de Carvalho.No final da reunião dos órgãos sociais desta quinta-feira, Marta Soares anunciou que foi marcada uma assembleia destituinte para dia 23 de Junho . O presidente do clube não demorou na reacção, assinalando que é o dia mais triste da sua vida desde que chegou ao Sporting e que a decisão está "cheia de irregularidades".Bruno de Carvalho disse que esta decisão "