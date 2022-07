Sporting SAD obtém aprovação das condições de vencimento antecipado dos VMOC

A Assembleia-Geral de acionistas da SAD do Sporting e as duas assembleias de titulares de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), que discutiram hoje a modificação das emissões destes títulos, aprovaram os termos apresentados, anunciou o clube de Alvalade.As três reuniões serviram para deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições das emissões designadas por 'Valores Sporting 2010' e 'Valores Sporting 2014', alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC das duas emissões, segundo a informação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A 11 de março, o Sporting tinha recomprado os 83.416.953 VMOC detidos pelo BCP, cada um por cerca de 17 cêntimos (0,168 euros), num total de 14,015 milhões de euros.O Sporting pagou 4,606 milhões de euros pelos Valores Sporting 2010 (27.416.953 VMOC) e 9,408 milhões pelos Valores Sporting 2014 (56.000.000), que venciam em 26 e 16 de dezembro de 2016, respetivamente.A 4 de março, o clube 'leonino' já tinha anunciado o negócio de compra e venda em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026.