Stoxx 50 em recorde com época de resultados. Petróleo avança e juros nacionais aliviam

08h53

Ações europeias arrancam semana em alta

A semana arranca no verde para as ações europeias, que aprofundam assim os ganhos face ao final da semana passada. É o impulso dado pela época de resultados que está a marcar as negociações.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx 600, sobe 0,84%, enquanto o ainda mais exclusivo Stoxx 50 avança 0,78%, tendo tocado na manhã desta segunda-feira um novo máximo histórico.



O setor automóvel está entre os maiores ganhos, com uma subida superior a 1%. Além deste, as telecom também seguem em alta, no rescaldo do lançamento do aguardado JioPhone Next por uma subsidiária da Reliance Industries.



Já a britânica Ryanair negoceia entre ganhos e perdas ligeiras após ter apresentado resultados antes da abertura da sessão. A companhia área registou o primeiro lucro trimestral desde o início da pandemia, mas avisou que terá de cortar custos no inverno para garantir a sustentabilidade da retoma.