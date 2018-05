Stoxx600 a caminho da maior série de valorizações semanais em mais de três anos

Os mercados em números

PSI-20 ganha 0,32% para 5.577,31 pontos

Stoxx 600 cresce 0,10% para 392,38 pontos

Nikkei valorizou 1,16% para 22.758,48 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua para 1,699%

Euro cede 0,06% para 1,1909 dólares

Petróleo desce 0,32% para 77,22 dólares por barril, em Londres

Stoxx600 perto de maior série de ganhos semanais em três anos

As principais praças europeias abriram a última sessão desta semana a transaccionar em terreno positivo, animadas pelas subidas registadas nas bolsas asiáticas que fecharam a sessão desta sexta-feira com a maior valorização semanal desde Fevereiro.

A Bloomberg justifica o optimismo verificado na Europa com a desacleração da inflação nos Estados Unidos, o que retira pressão à Reserva Federal norte-americano no que diz respeito à política de normalização da política monetária. Ou seja, há agora nos mercados a ideia de que a subida das taxas de juros nas principais economias poderá ocorrer a um ritmo mais lento do que até aqui era esperado.

O índice de referência europeu começou o dia a ganhar 0,10% para 392,38 pontos, apoiado em especial pela subida registada pelo sector europeu das matérias-primas. O Stoxx600 encaminha-se para a sétima semana consecutiva a acumular ganhos, o que, a verificar-se, será a mais longa série de valorizações semanais em mais de três anos.

Em Lisboa, o PSI-20 abriu a sessão a somar 0,32% para 5.577,31 pontos, na sexta sessão consecutiva de ganhos e num dia em que a bolsa nacional já tocou em máximos de 24 de Abril.

O BCP, a Nos e a Galp Energia são as cotadas que mais estão a contribuir para a subida da praça lisboeta. O banco liderado por Nuno Amado valoriza 0,95% para 29,88 cêntimos, a Nos ganha 2,48% para 5,005 euros, depois de ontem ter apresentado lucros de 33,8 milhões de euros no primeiro trimestre, e a Galp valoriza 0,96% para 16,90 euros, estando assim em máximos de Junho de 2011.

Euro em queda ligeira

A moeda única europeia segue a cair ligeiramente nos mercados cambiais, estando nesta altura a ceder 0,06% para 1,1909 dólares. A justificar esta queda está a subida do dólar que avança pelo segundo dia consecutivo no cabaz que mede a evolução da divisa norte-americana contra as principais moedas mundiais.

Juros da Itália aliviam e recuam pela primeira vez em quatro dias

Depois de três dias consecutivos de subidas, os juros da dívida pública italiana negociada no mercado secundário estão hoje a aliviar do máximo de 20 de Março ontem atingido pelas obrigações soberanas transalpinas no prazo a 10 anos.

Nesta maturidade de referência, a "yield" italiana cai 3,4 pontos base para 1,901%, numa altura em que são positivas as perspectivas quanto à formação de um governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga. O presidente Sergio Mattarella concedeu até segunda-feira para que as forças respectivamente lideradas por Luigi Di Maio e Matteo Salvini apresentem uma solução governativa.

Na Zona Euro a tendência geral é também de quedas, com a taxa de juro associada aos títulos de dívida soberana lusa com prazo a 10 anos a caírem 2,5 pontos base para 1,699% e as "bunds" germânicas a recuarem 0,8 pontos base para 0,549%.

Brent alivia mas está a caminho de quinta semana de ganhos

O preço do petróleo está em queda nos mercados internacionais. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, recua 0,32% para 77,22 dólares por barril, aliviando assim do máximo de quatro anos ontem renovado.

Em Nova Iorque também o West Texas Intermediate (WTI) está a cair 0,18% para 71,23 dólares.

Apesar das quedas registadas neste início de manhã, tanto o Brent como o WTI estão a caminho de fechar esta semana com saldos semanais positivos. O Brent encaminha-se assim para a quinta semana consecutiva a valorizar, enquanto o WTI pode fechar a segunda semana seguida com saldo positivo.

O reforço da tensão geopolítica no Médio Oriente está assim a contribuir para sustentar a tendência de valorização do preço do crude. Depois de esta semana o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a retirada dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano, assistiu-se a uma escalada de tensão na Síria, com o exército iraniano a atacar posições detidas pelas forças de Israel nos montes Golã. Por sua vez, o exército israelita contra-atacou atingido posições mantidas pelo Irão na Síria, onde apoia as forças do regime sírio de Bashar al-Assad.

Ouro pode ter primeira valorização semanal em quatro semanas

Apesar de estar em queda, registando uma ligeira desvalorização de 0,4% para 1.321,08 dólares por onça, o metal precioso está a caminho de terminar esta semana com um saldo positivo, o que a confirmar-se interrompe uma série de três semanas consecutivas a desvalorizar.

Esta quinta-feira, o ouro tocou no valor mais alto desde 30 de Abril, beneficiando do reforço de estatuto de activo de refúgio provocado pelo aumento da instabilidade no Médio Oriente.