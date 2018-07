Subida da Galp insuficiente para colocar bolsa na rota dos ganhos europeus  

A bolsa nacional fechou pouco alterada num dia positivo nas principais praças europeias, com a subida das acções da Galp Energia a ser anulada pelo desempenho negativo da Jerónimo Martins e do BCP.

Nas bolsas europeias o dia foi de ganhos, com os investidores agradados com o acordo alcançado ontem na noite de segunda-feira, entre Angela Merkel e o seu ministro do Interior, que evita para já uma crise política na maior economia europeia.

Horst Seehofer (CSU), ministro alemão do Interior que no domingo ameaçou demitir-se do governo alemão devido às divergências face à sua parceira de coligação, Angela Merkel (CDU), relativamente à política em matéria de imigração e regras de asilo, anunciou ontem à noite que ambas as partes chegaram a acordo. A incerteza sobre o futuro da coligação governamental tinha provocado perdas acentuadas na primeira sessão da semana nas bolsas europeias.

O PSI-20, que chegou oscilou entre ganhos e perdas durante a sessão, fechou o dia a ceder 0,01% para 5.487,72 pontos, com cinco cotadas em alta, dez em queda e três sem variação.

A Galp Energia foi a cotada que mais travou a queda do PSI-20, com as acções a valorizarem 1,51% para 16,455 euros. A Amorim Energia, segundo o Eco, investiu 400 milhões de euros no reembolso de obrigações convertíveis em acções da Galp, numa operação que permitiu à companhia liderada por Paula Amorim manter a posição accionista na petrolífera portuguesa.





Foi o sector energético que mais impulsionou o índice, com a EDP a valorizar 0,29% para 3,42 euros e a EDP Renováveis a subir 0,84% para 8,99 euros, muito próximo do máximo histórico que foi atingido na véspera nos 9 euros, uma cotação que se encontra já 23% acima do preço da OPA da China Three Gorges.