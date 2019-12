Subida do euro pode surpreender mercado em 2020

A moeda única europeia deve subir para 1,12 dólares em março, antes de iniciar uma valorização constante em direção aos 1,16 dólares até ao fim de 2020, o que compara com a cotação atual de 1,1065 dólares, segundo uma pesquisa da Bloomberg.





No entanto, alguns analistas podem estar a subestimar as perspetivas de estímulo orçamental, um coro crescente contra as taxas de juro abaixo de zero do Banco Central Europeu e o potencial aumento da volatilidade que ameaçaria a viabilidade de usar o euro como moeda de financiamento para o chamado carry trade.