Subida do petróleo dá ganho de 2,4% à Galp Energia. PSI-20 acompanha Europa no verde

O BNP Paribas Exane reviu em alta a recomendação para a EDP Renováveis e, apesar de ter cortado o preço-alvo, mantêm as projeções acima do consenso do mercado.



No verde fecharam ainda cotadas como a Navigator (+0,95%), a Nos (+0,59%) e os CTT (0,45%). Antes de divulgar ao mercado o seu update operacional, a Jerónimo Martins valorizou 0,72% para 20,96 euros.





em alta, animadas pelo discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana. Jerome Powell garantiu que usará todos os instrumentos que tem à disposição para conter a inflação sem prejudicar a economia nem o mercado de trabalho.

As declarações surgem numa altura em que a escalada da inflação tem vindo preocupar e a levar os bancos centrais a recuarem nos estímulos implementados devido à pandemia. O Stoxx 600 ganhou 0,65%.

A bolsa de Lisboa fechou o dia em alta, impulsionada pelo setor da energia e pela tendência internacional. O PSI-20 subiu 0,4% para 5.663,98 pontos, com 13 cotadas no verde, cinco no vermelho e uma (a REN) inalterada.A Galp Energia liderou os ganhos, com uma valorização de 2,44% para 9,82 euros por ação, a reagir ao desempenho do mercado petrolífero. Tanto o Brent como o WTI somam mais de 1,5% após o Departamento de Energia dos EUA ter anunciado que os inventários de crude do país caíram mais do que o esperado.Já a EDP Renováveis avançou 1,07% para 19,91 euros.Em sentido contrário, o maior tombo foi da Mota-Engil, que perdeu 2,06% para 1,28 euros por ação. A Greenvolt e o BCP tiveram perdas superiores a 1%, enquanto a EDP e a Altri também deslizaram.Apesar disso, Lisboa acompanhou assim o resto da Europa, onde as principais praças negociaram(Notícia atualizada)