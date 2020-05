Subida misteriosa de 2.572% deixa traders confusos

A International Holdings Co. PJSC, que obteve a maior parte das suas receitas de 2019 na piscicultura nos Emirados Árabes Unidos, atingiu um valor de mercado de 14 mil milhões de dólares, um aumento exponencial face aos 139 milhões do ano anterior. A subida acentuada das suas ações não foi afetada pelo colapso do mercado acionista global deste ano, desencadeado pela pandemia de coronavírus, ou pelo colapso dos preços do petróleo que assolou os mercados do Médio Oriente. As ações da empresa valorizaram 313% em 2020.





A subida ininterrupta tornou-a na ação com melhor desempenho em todo o mundo nos últimos 12 meses, entre empresas que valem mais de mil milhões de dólares, e a IHC é agora o quinto maior grupo cotado nos Emirados Árabes Unidos em termos de valor de mercado, logo a seguir ao Emirates Telecom Group Co., First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD PJSC e DP World Plc.