Apesar de continuar a prevalecer o otimismo nos mercados devido ao acordo sobre a primeira fase de um compromisso comercial entre os Estados Unidos e a China, a votação desta quarta-feira do "impeachment" lançado contra o presidente norte-americano, Donald Trump, está a causar alguma retração juntos dos investidores, que aguardam para perceber como poderá decorrer o processo doravante.Na bolsa nacional, o grande destaque foi a Mota-Engil, que valorizou 5,39% para os 1,935 euros por ação, tocando assim em máximos de três semanas.A motivar este facto estão as notícias quanto aos novos contratos assinados ontem ( Honduras, Angola e México ) e hoje ( Guiné ) no valor total de 670 milhões de euros. Mas, o principal motor desta subida é a notícia avançada pela Bloomberg, que deu conta que a empresa estatalestará interessada em comprar 30% da construtora portuguesa No entanto, esta valorização robusta da Mota-Engil foi incapaz de colocar a bolsa nacional em território positivo. A pressionar o índice PSI-20 esteve a família EDP, com a casa mãe a perder 1,02% para os 3,775 euros por ação e a EDP Renováveis a deslizar 1,18% para os 10,08 euros.A cair esteve ainda o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a derrapar 1,56% para os 14,48 euros e a Sonae, com uma desvalorização de 0,32%, nos 92 cêntimos.(Notícia atualizada às 16:49)