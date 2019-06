As subidas da Galp Energia, da Jerónimo Martins e das cotadas do setor do papel compensaram a queda do BCP.

Os mercados internacionais estavam animados desde que a Reserva Federal norte-americana deixou claro que está preparada para descer os juros pela primeira vez em dez anos. Contudo, a tensão entre o Irão e os EUA trouxe ao de cima preocupações geopolíticas e penalizaram algumas praças. "Os mercados europeus terminaram em diferentes direções, perante a intensificação dos receios de cariz geopolítico", referem os analistas do BPI no comentário de fecho.



Em Lisboa, seis cotadas encerraram em baixa e 12 cotadas fecharam em alta. É o caso da Galp Energia que está a beneficiar da subida do petróleo em Londres e em Nova Iorque, acompanhando a subida do setor energético europeu. As ações da energética subiram 2,09% para os 13,43 euros.



A valorização da cotação do barril acima de 1% deve-se à troca de acusações entre os EUA e o Irão sobre o abate de um drone norte-americano. Donald Trump chegou a admitir uma retaliar, mas depois mudou de ideia, explicando que foi avisado que o ataque implicaria a morte de 150 pessoas, o que o presidente norte-americano considerou "desproporcional".



Ainda em alta estiveram as cotadas do setor do papel. A Semapa subiu 4,15% para os 12,54 euros, a Altri valorizou 1,97% para os 6,205 euros - hoje foi a última sessão em que negociou com direito ao dividendo que será pago aos acionistas na próxima semana - e a Navigator avançou 0,25% para os 3,25 euros.



Nas quedas, o destaque vai para a descida de 4,5% para os 67,8 cêntimos das ações da Sonae Capital e a queda de 0,46% para os 25,98 cêntimos das ações do BCP. "Pelo contrário, o BCP fechou negativo, seguindo também a performance dos bancos europeus", explicam os analistas do BPI.



(Notícia atualizada às 17h09 com mais informação)

O PSI-20 fechou esta sexta-feira, 21 de junho, com uma valorização de 0,57% para os 5.126,26 pontos, numa sessão em que as bolsas europeias estão mistas. O saldo semanal foi ligeiramente negativo (-0,08%), acumulando assim o índice nacional duas semanas negativas.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, desvaloriza 0,33% para os 384,87 pontos ao ser penalizado pelos setor da banca e das tecnologias. O índice deverá fechar a semana com uma valorização, depois dos comentários de Mario Draghi no Fórum BCE terem dado um impulso às cotadas europeias no arranque da semana.