aposta na queda das ações do BCP (posições curtas ou "shorts") caiu para os 1,23% , um mínimo de final de abril, já depois de a BlackRock ter anunciado uma redução desse tipo de posição de 0,7% para os 0,55%. O banco apresenta os resultados do primeiro trimestre.Já a petrolífera recuou 2,16% para 10,44 euros no dia em que descontou o dividendo de 31,625 cêntimos relativo ao exercício financeiro de 2019. Sem ter em conta este efeito, as ações subiram 0,83%.Também a pressionar o índice lisboeta esteve a Semapa (-1,07% para 8,35 euros), a EDP Renováveis (-1,58% para 11,22 euros), os CTT (-0,25% para 2,02 euros) e a Nos (-0,18% para 3,266 euros), com a operadora de telecomunicações a seguir a tendência de perdas verificada por este setor na Europa.

Em Lisboa, o setor do retalho esteve em destaque, com a Jerónimo Martins a somar 2,66% para 14,48 euros e a Sonae a avançar 3,40% para 66,95 cêntimos por ação.Nota de destaque também para a Ibersol, que fechou com uma subida de 5,20% para 4,25 euros.Ainda a contribuir para que o PSI-20 encerrasse no verde esteve a Mota-Engil (+0,52% para 1,116 euros), que chegou a transacionar na cotação mais alta desde 30 de abril, a EDP (+0,57% para 4,075 euros) e a Altri (+1,95% para 4,488 euros).Já a impedir uma maior valorização do principal índice nacional esteve o BCP e a Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya perdeu 1,82% para 9,17 cêntimos numa altura em que a(Notícia atualizada)