Subscrições de certificados com melhor mês desde agosto

O ritmo de entradas em certificados de poupança do Estado acelerou, em novembro, para o valor mais elevado desde agosto. Entre certificados de aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), as famílias emprestaram 44 milhões de euros ao Estado, o dobro do valor financiado no mês anterior.





Os CTPC foram, no último mês, o principal destino das poupanças aplicadas em certificados. O "stock" destes produtos atingiu, em novembro, os 17.015 milhões de euros, um valor que fica 38 milhões de euros acima do valor investido nestes produtos no final de outubro. Já o saldo vivo investido em certificados de aforro (CA) situava-se em 12.005 milhões no final do mês passado, seis milhões acima do valor registado um mês antes, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.