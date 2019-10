Surpresa amarga nas vendas do retalho "trama" Wall Street

Sinais de fraqueza da parte do setor do retalho fazem tremer a bolsa de Nova Iorque, que abre com os três principais índices no vermelho.

A bolsa norte-americana abriu em queda, com os três principais índices a descer. A pesar no sentimento do mercado estão os dados desapontantes sobre as vendas no setor do retalho, que dão um mau sinal acerca da saúde da economia.



O valor das vendas em setembro caiu 0,3% em comparação com o mês anterior, uma evolução simétrica que desilude face à estimativa de um crescimento de 0,3% que era o consenso avançado pelos analistas consultados pela Bloomberg. Isto depois de os números de agosto terem sido revistos em alta para um aumento de 0,6%.





O generalista S&P500 cede 0,21% para os 2.989,42 pontos, o tecnológico Nasdaq recua 0,37% para os 2.989,42 pontos e o industrial Dow Jones cai 0,15% para os 26.984,97 pontos.



Com impacto negativo estão as cotações de várias retalhistas. A Costco perde 0,50% para os 296,90 dólares, a Home Depot cai 0,076% para os 235,44 dólares e o Walmart cede 0,13% para os 119,37 dólares.