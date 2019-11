A TAP vai avançar com uma emissão de obrigações a cinco anos de 300 milhões de euros com o objetivo de refinanciar dívida existente e estender a maturidade média.





Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a companhia aérea detalha que a emissão de obrigações, que vencem em 2024, é destinada apenas a investidores institucionais.





A TAP "anunciou hoje a sua intenção de lançar uma oferta dirigida a investidores institucionais de obrigações sénior com o valor nominal agregado indicativo de €300 milhões com maturidade em 2024 (as "Obrigações") e taxa de juro a ser definida após o período da oferta".





A empresa acrescenta, no comunicado, que "as receitas resultantes da oferta, se concluída, destinar-se-ão à antecipação do reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade".





De acordo com a Bloomberg, o "road show" terá lugar entre 19 e 22 de novembro, e os bancos responsáveis pela operação são o Morgan Stanley, o Citi e o JPMorgan.





A confirmar-se, esta operação decorrerá cerca de cinco meses depois de a TAP ter realizado a sua primeira oferta de obrigações destinadas ao retalho, em junho passado. A operação – inicialmente fixada em 50 milhões de euros - arrancou a 3 de junho, mas a procura elevada manifestada pelos investidores nos primeiros dias levou a companhia aérea a elevar para 200 milhões o montante a colocar.





As obrigações, com um prazo de quatro anos, pagam uma taxa de juro bruta de 4,375%.



(Notícia atualizada às 14:59)