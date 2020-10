Tarifas aquecem disputa UE-EUA e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

As ações da Galp vão estar a reagir esta segunda-feira aos resultados do terceiro trimestre, apresentados pela empresa antes da abertura da sessão. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, segundo um comunicado envido à CMVM, registou um resultado líquido RCA negativo de 23 milhões de euros no terceiro trimestre, um valor que compara com 101 milhões de euros positivos no mesmo período do ano passado.