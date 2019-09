Tecnológicas arrancam novo programa para preparar entrada em bolsa

Sete novas tecnológicas foram selecionadas para integrar o programa Techshare da Euronext, que tem como finalidade ajudar a preparar as empresas para uma futura admissão no mercado de capitais.

Polygon, Wetek, Celfinet e EVA são quatro das sete empresas portuguesas que integram a quinta edição do Techshare, um programa organizado pela Euronext que tem como objetivo preparar as tecnológicas que ponderam avançar com uma operação de entrada em bolsa num período entre 18 e 36 meses.





Pelo quinto ano consecutivo, a Euronext arranca com uma nova edição do Techshare, o programa que tem como finalidade ajudar as tecnológicas a familiarizarem-se com os mercados de capitais, com vista a realizar uma futura oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O programa conta com sete participantes – três dos quais quiseram manter o anonimato – e têm um volume de negócios médio de 2,9 milhões de euros.