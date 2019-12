Tecnológicas atiram Wall Street para maior queda em três semanas

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, afastando-se dos máximos alcançados na sexta-feira, com os investidores a aproveitarem as últimas sessões do ano e a reduzida liquidez para realizarem mais-valias.

O Dow Jones desceu 0,64% para 28.462,14 pontos e o Nasdaq desceu 0,67% para 8.945,99 pontos. O S&P500 cedeu 0,58% para 3.221,29 pontos, registando a queda mais acentuada das últimas três semanas.

Este desempenho negativo na penúltima sessão de 2019 não tira brilho à prestação anual dos índices de ações norte-americanos. Os três principais marcam ganhos acima de 20% e o S&P500 dispara perto de 30%, registando assim o melhor desempenho anual desde 2013.

As principais bolsas norte-americanas continuam a transacionar em torno de níveis recorde, confirmando o otimismo prevalecente nas últimas semanas, sobretudo desde que Estados Unidos e China aproximaram posições ao chegarem a um acordo sobre a primeira fase de um compromisso comercial que as duas potências económicas querem mais abrangente. Este acordo preliminar deverá ser assinado em janeiro.





Na sessão desta segunda-feira foram as tecnológicas que conduziram os índices para terreno negativo, com os investidores a reduzirem a exposição ao setor que mais brilhou em 2019.