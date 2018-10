Tecnológicas dão gás a Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a subir 0,97% para 25.116,88 pontos na sessão desta quarta-feira e o Standard & Poor’s 500 somou 1,08% para 2.711,65 pontos - o que não impediu, contudo, que o S&P 500 registasse o seu pior mês dos últimos sete anos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 2,01% para 7.305,90 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico regressaram ontem aos ganhos, dada a expectativa de que os Estados Unidos e a China consigam entender-se e chegar a um acordo comercial que evite novas tarifas aduaneiras.

Hoje, além desse optimismo, que alivia grande parte dos receios em torno desta guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais, foram sobretudo as tecnológicas que contribuíram para a boa performance bolsista do outro lado do Atlântico.

As contas trimestrais do Facebook, reportadas ontem após o fecho da sessão em Wall Street, agradaram ao mercado e dissiparam a nuvem negra que pairava sobre o sector tecnológico após resultados anunciados por outras cotadas que tinham ficado aquém do esperado.

As receitas da empresa dona da conhecida rede social ficaram ligeiramente abaixo do projectado pelo mercado, mas o facto de não ter havido surpresas, já que se esperava uma desaceleração do crescimento do Facebook, ajudou a que a cotada liderada por Mark Zuckerberg ganhasse terreno.

Além da empresa liderada por Mark Zuckerberg, outras tecnológicas registaram hoje ganhos expressivos, como foi o caso da Alphabet (dona da Google), Apple e Microsoft.

Amanhã será a vez de a Apple apresentar as suas contas trimestrais, que são aguardadas com grande expectativa.