Tecnológicas dão gás a Wall Street antes dos resultados da Apple

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta terça-feira, 31 de Julho, depois do "sell-off" nas tecnológicas que arrastou as bolsas para terreno negativo na sessão de ontem.

Após de ter caído mais de 1% em cada uma das últimas três sessões – o que já não acontecia há três anos – o índice tecnológico Nasdaq sobe 0,69% para 7.682,49 pontos. O industrial Dow Jones valoriza 0,37% para 25.400,90 pontos e o S&P500 ganha 0,41% para 2.813,98 pontos.

O sector da tecnologia, que levou as bolsas para níveis recorde, caiu mais de 5% nos últimos três dias, penalizado pelos resultados decepcionantes do Netflix, Facebook e Twitter.

Nesta altura, a rede social liderada por Mark Zuckerberg valoriza 0,48% para 171,88 dólares, enquanto o Netflix ganha 1% para 338,32 dólares. A Amazon sobe 0,83% para 1.793,96 dólares e a Alphabet soma 0,48% para 1.235,90 dólares.

Os investidores estão agora a colocar as suas esperanças na Apple, a última das FAANG a apresentar as suas contas trimestrais, agendadas para esta terça-feira, após o fecho do mercado. As acções da empresa liderada por Tim Cook estão a valorizar 0,46% para 190,78 dólares

Os receios em torno da sustentabilidade do crescimento destas empresas surge numa altura em que os indicadores económicos continuam a dar sinais positivos.

Depois de ter sido conhecido, na sexta-feira, que a economia dos Estados Unidos cresceu 4,1% no segundo trimestre, o Departamento do Comércio revelou esta terça-feira que o índice que mede os gastos de consumo pessoal – a medida de inflação preferida pela Fed – cresceu 2,2% em Junho, face ao mesmo mês do ano anterior, em linha com a meta da autoridade monetária.