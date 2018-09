Tecnológicas dão quarta sessão de ganhos ao S&P 500

O Dow Jones fechou a somar 0,57% para 26.146,13 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,53% para 2.904,18 pontos – naquela que foi a quarta sessão consecutiva no verde.

Também o tecnológico Nasdaq Composite – que ontem cedeu ligeiramente, à conta da queda das cotadas dos semicondutores e da Apple – terminou em terreno positivo, tendo sido o índice norte-americano mais forte ao ganhar 0,75% para 8.013,71 pontos.

O Dow conseguiu assim regressar ao patamar dos 26.000 pontos, enquanto o S&P 500 chegou à fasquia dos 2.900 e o Nasdaq ao nível dos 8.000 pontos.

As praças norte-americanas chegaram a vacilar depois de um tweet do presidente norte-americano, com Donald Trump a dizer que os EUA não se sentem pressionados a chegar a um acordo comercial com a China.

Contudo, apesar de a especulação em torno das fricções comerciais Washington-Pequim continuar a marcar fortemente o sentimento dos investidores, os bons dados dos preços no consumidor e a retoma das cotadas do sector tecnológico ajudaram a manter Wall Street no verde.