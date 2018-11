Tecnológicas recuperam e dão alento a Wall Street após sell-off

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar em alta esta terça-feira, 13 de Novembro, depois de três sessões consecutivas de perdas, impulsionadas pela recuperação das tecnológicas, cujas perdas na sessão de ontem levaram o Nasdaq a cair praticamente 3%.

O sell-off nas tecnológicas foi desencadeado pela Apple, que afundou 5%, depois de vários fornecedores terem cortado as suas estimativas de resultados, sinalizando que a procura pelo iPhone poderá estar a abrandar. Os títulos da empresa liderada por Tim Cook deslizam nesta altura 0,29% para 193,61 dólares

Hoje, o Nasdaq está a valorizar 0,73% para 7.253,86 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valoriza 0,02% para 25.392,25 pontos. Já o S&P500 está a subir 0,34% para 2.735,17 pontos

Em destaque na sessão, as acções da Home Depot desvalorizam 1,74% para 176,44 dólares, apesar de a empresa ter reportado uma subida das vendas superior ao esperado. A rival Lowe’s Cos desce 0,69% para 94,96 dólares.

Os resultados da Home Depot são conhecidos numa semana em que são esperadas as contas trimestrais de várias cotadas do retalho, incluindo a Walmart e a Macy’s.

De acordo com os dados da Refinitiv, os lucros das empresas do S&P500 deverão subir 24% este ano, impulsionados pela reforma fiscal. No entanto, a subida deverá abrandar fortemente para 9% no próximo ano.