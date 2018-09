Teixeira Duarte dispara mais de 6% para máximos de Maio após resultados

As acções da Teixeira Duarte estão a registar uma forte subida na bolsa de Lisboa esta segunda-feira, 3 de Setembro, depois de a empresa ter reportado um regresso aos lucros no primeiro semestre deste ano.

Os títulos ganham 4,37% para 26,3 cêntimos, depois de terem chegado a disparar 6,35% para 26,8 cêntimos, o valor mais elevado desde 28 de Maio.

Só nas primeiras duas horas de negociação já trocaram de mãos mais de 420 mil acções da construtora, um valor muito superior à média diária dos últimos seis meses, que não vai além das 150 mil.

Esta subida das acções acontece depois de a empresa ter revelado, na sexta-feira, que fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 17,4 milhões de euros, o que compara com perdas de mais de 9 milhões no mesmo período de 2017.

Além do impacto normal do desenvolvimento da actividade nos seus diferentes mercados de actuação, o grupo explicou que o resultado foi também influenciado por diferenças de câmbio desfavoráveis, no valor de cerca de 38,6 milhões de euros, e ainda pelo impacto positivo, em 19,7 milhões de euros "da posição monetária líquida decorrente da aplicação da IAS 29 às empresas de Angola", considerada agora economia hiperinflacionária.

Um dia depois de ter apresentado as suas contas, a construtora informou ainda que ganhou um contrato de 59,2 milhões de dólares para construir uma ponte rodoviária no Equador.





A informação foi avançada este sábado, 1 de Setembro, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"A TEIXEIRA DUARTE, S.A. informa que um consórcio liderado pela sua participada a 100% "Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A." celebrou, no dia 31 de Agosto de 2018, no Equador, com los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Guayaquil y Daule", o contrato para a execução da construção da Ponte Daule-Guayaquil, detalha o comunicado.

Com a subida registada esta segunda-feira, a Teixeira Duarte eleva para quase 18% a valorização acumulada desde o início do ano.