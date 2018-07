Tencent desvaloriza 143 mil milhões de dólares na maior queda mundial em bolsa

Se pensa que a queda das acções do sector tecnológico nos Estados Unidos foi má, então veja o que aconteceu com a Tencent Holding.

A gigante chinesa da internet recuou 25% face aos máximos de Janeiro, eliminando cerca de 143 mil milhões de dólares de valor de mercado. É a maior perda de capitalização bolsista do mundo, quando medida face ao pico das 52 semanas anteriores. O Facebook, o F do bloco FANG de acções de tecnologia dos EUA, é o segundo maior perdedor, com uma queda de 136 mil milhões de dólares nas últimas três sessões.

Investidores de todo o mundo começam a questionar se os melhores dias das acções de tecnologia -- líderes de uma explosão de nove anos das acções globais -- não pertencem ao passado. A Tencent, a segunda maior empresa da Ásia depois da gigante do comércio electrónico Alibaba Group Holding, também foi perseguida pela preocupação de que o crescimento da sua unidade de jogos para dispositivos móveis esteja a cair. As acções, que caíram 3,3% esta terça-feira e 9,8% em Julho, registaram o maior recuo mensal desde 2014.

"Os investidores estão cada vez mais a descontar expectativas mais baixas para os resultados preliminares da Tencent", disse Linus Yip, analista da First Shanghai Securities em Hong Kong. "No geral, as empresas tecnológicas estão a enfrentar um problema semelhante. Têm vindo a desfrutar de um rápido crescimento dos lucros nos últimos anos, por isso será difícil manter um crescimento similar no futuro devido à maior concorrência e à saturação de alguns segmentos."

O crescimento anual do lucro da Tencent provavelmente desacelerou para 5,1% no segundo trimestre, o ritmo mais fraco desde 2012, segundo estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg. Pelo menos 11 bancos de investimento reduziram a meta para o preço das acções da Tencent este mês, incluindo o Credit Suisse e o Morgan Stanley.

Apesar de terem reduzido as expectativas, os analistas ainda não estão pessimistas. Os 51 analistas que acompanham a empresa (de acordo com a base de dados da Bloomberg) mantêm o equivalente a uma recomendação de compra para as acções da Tencent o preço-alvo médio implica um ganho de 45% nos próximos 12 meses.

Para saber se estão certos, pode ser necessário esperar o que a Tencent revelará no anúncio de resultados do segundo trimestre, em 15 de Agosto.